Пасхальная неделя по дням: традиции, молитвы, приметы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как называется Пасхальная неделя?

В православной традиции первые семь дней после Светлого Христова Воскресения называют Светлой седмицей, Пасхальной неделей. В 2025 году этот особый период продлится с 21 по 27 апреля. Рассказываем о традициях и обычаях каждого дня такой недели.

Как называется Пасхальная неделя?

Пасхальная неделя имеет несколько названий. В церковной традиции она известна как Светлая седмица. По вере христиан, духовный свет Воскресения Христова озаряет всю вселенную. Иногда этот период называют Красной неделей, а также Великой седмицей. Эти названия подчеркивают радость и особую значимость этого времени для православных христиан.

Светлая седмица завершается Фоминым воскресеньем (Антипасхой), которая приходится на первое воскресенье после Пасхи. Пасхальная неделя продолжается: праздничное ликование напоминает и о явлении Христа апостолу Фоме.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Что делать на Пасхальной неделе

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Пасхальная неделя по дням: традиции и обычаи с понедельника по субботу

Каждый день пасхальной недели по дням имеет свое традиционное значение. Ниже приводим их краткий обзор.

Светлый понедельник открывает Пасхальную неделю 2025 года:

в храмах продолжают совершать крестные ходы;

принято посещать родных и делиться радостью Христова Воскресения;

по традиции молодежь собиралась на гулянья и ходила на качели.

Наши предки прозвали этот день Поливальным понедельником — существовал обычай обливать друг друга водой, символизируя очищение.

В 2025 году Светлый вторник совпадает с Международным днем Земли, важным современным праздником, который призывает заботиться о нашей планете. А вот в церковный Светлый вторник приняты следующие вещи:

в церкви читают Евангелие о явлении Христа Марии Магдалине;

продолжается праздничный колокольный звон.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Пасхальная неделя по дням

В народной традиции вторник — день посещения кладбищ. Хотя церковь рекомендует делать это еще через неделю, на Радоницу.

Светлая среда Пасхальной недели в 2025 году приходится на 23 апреля. В этот день:

богослужения сохраняют праздничный характер;

в некоторых регионах сохранился обычай «водить кобылу» — обрядовое шествие с чучелом лошади;

хозяйки начинают готовиться к предстоящей Радонице.

В Светлый четверг Пасхальной недели 2025 года запланированы богослужения в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». В народе существовал обычай «окликать дождь» — дети выходили в поле с особыми песнями. В этот же день начинают готовить поминальные блюда к Радонице.

Светлая пятница — день особого почитания иконы Богородицы «Живоносный источник». Богослужения в ее честь продолжаются в церквях. В народной традиции пятница Пасхальной недели — день первых весенних купаний в открытых водоемах, запрещается тяжелая работа в поле и огороде.

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости Мужчина в часовне иконы Божией Матери «Живоносный источник» (часовня-купель)

Светлая суббота завершает Пасхальную неделю.

В храмах в последний раз служат литургию по пасхальному чину.

Совершается раздача артоса (особого пасхального хлеба).

В народе — день подготовки к Красной горке (Антипасхе).

Воскресенье 27 апреля — это Антипасха (ее еще называют Красная горка) — восьмой день Пасхи.

В богослужении впервые звучит евангельское чтение о неверующем Фоме.

Венчальный день — после долгого перерыва возобновляются бракосочетания.

В 2025 году пасхальная неделя приходится на конец апреля — время, когда весна окончательно вступает в свои права. С этим связаны многие народные обычаи:

катание яиц — любимая пасхальная забава детей и взрослых;

хороводы — на Красную горку начинался сезон весенних гуляний;

сватовство — лучший период для знакомств и предложений руки и сердца;

благотворительность — богатые одаривали бедных едой и одеждой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что можно и нельзя делать в Пасхальную неделю

Что можно и нельзя делать в Пасхальную неделю

Что можно делать:

посещать богослужения;

делиться радостью с близкими;

совершать добрые дела;

дарить подарки и угощать нуждающихся;

участвовать в народных играх.

Чего лучше избегать:

грусти и уныния;

ссор и конфликтов;

тяжелого физического труда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Пасхальная неделя: молитвы

Пасхальная неделя: молитвы

В течение Пасхальной недели в 2025 году в православных храмах проходят особые богослужения. Главной особенностью является то, что все службы на этой неделе поются, а не читаются. Царские врата в церквях оставляют открытыми до субботы, символизируя открытие рая для всех верующих. Ежедневно верующие отправляются в крестные ходы, а земные поклоны заменяют поясными.

Каждый день начинается с Пасхальных часов. Они в эту седмицу проходят вместо традиционных вечерних и утренних молитв. В эти дни верующие здороваются друг с другом особыми словами: «Христос воскресе» — «Воистину воскресе».

Перечислим традиционных молитвы Пасхальной недели:

«Христос воскресе из мертвых…» — пасхальное приветствие;

тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых…»;

канон Пасхи (поется всю седмицу).

Пасха и Пасхальная неделя — время, когда верующие вспоминают о великом событии Светлого Христова Воскресения и стремятся провести эти дни в молитве, радости и духовном общении. Пусть Пасхальная неделя в 2025 году принесет в каждый дом свет и любовь!

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