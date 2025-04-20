В православной традиции первые семь дней после Светлого Христова Воскресения называют Светлой седмицей, Пасхальной неделей. В 2025 году этот особый период продлится с 21 по 27 апреля. Рассказываем о традициях и обычаях каждого дня такой недели.
Как называется Пасхальная неделя?
Пасхальная неделя имеет несколько названий. В церковной традиции она известна как Светлая седмица. По вере христиан, духовный свет Воскресения Христова озаряет всю вселенную. Иногда этот период называют Красной неделей, а также Великой седмицей. Эти названия подчеркивают радость и особую значимость этого времени для православных христиан.
Светлая седмица завершается Фоминым воскресеньем (Антипасхой), которая приходится на первое воскресенье после Пасхи. Пасхальная неделя продолжается: праздничное ликование напоминает и о явлении Христа апостолу Фоме.
Пасхальная неделя по дням: традиции и обычаи с понедельника по субботу
Каждый день пасхальной недели по дням имеет свое традиционное значение. Ниже приводим их краткий обзор.
Светлый понедельник открывает Пасхальную неделю 2025 года:
- в храмах продолжают совершать крестные ходы;
- принято посещать родных и делиться радостью Христова Воскресения;
- по традиции молодежь собиралась на гулянья и ходила на качели.
Наши предки прозвали этот день Поливальным понедельником — существовал обычай обливать друг друга водой, символизируя очищение.
В 2025 году Светлый вторник совпадает с Международным днем Земли, важным современным праздником, который призывает заботиться о нашей планете. А вот в церковный Светлый вторник приняты следующие вещи:
- в церкви читают Евангелие о явлении Христа Марии Магдалине;
- продолжается праздничный колокольный звон.
В народной традиции вторник — день посещения кладбищ. Хотя церковь рекомендует делать это еще через неделю, на Радоницу.
Светлая среда Пасхальной недели в 2025 году приходится на 23 апреля. В этот день:
- богослужения сохраняют праздничный характер;
- в некоторых регионах сохранился обычай «водить кобылу» — обрядовое шествие с чучелом лошади;
- хозяйки начинают готовиться к предстоящей Радонице.
В Светлый четверг Пасхальной недели 2025 года запланированы богослужения в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». В народе существовал обычай «окликать дождь» — дети выходили в поле с особыми песнями. В этот же день начинают готовить поминальные блюда к Радонице.
Светлая пятница — день особого почитания иконы Богородицы «Живоносный источник». Богослужения в ее честь продолжаются в церквях. В народной традиции пятница Пасхальной недели — день первых весенних купаний в открытых водоемах, запрещается тяжелая работа в поле и огороде.
Светлая суббота завершает Пасхальную неделю.
- В храмах в последний раз служат литургию по пасхальному чину.
- Совершается раздача артоса (особого пасхального хлеба).
- В народе — день подготовки к Красной горке (Антипасхе).
Воскресенье 27 апреля — это Антипасха (ее еще называют Красная горка) — восьмой день Пасхи.
- В богослужении впервые звучит евангельское чтение о неверующем Фоме.
- Венчальный день — после долгого перерыва возобновляются бракосочетания.
В 2025 году пасхальная неделя приходится на конец апреля — время, когда весна окончательно вступает в свои права. С этим связаны многие народные обычаи:
- катание яиц — любимая пасхальная забава детей и взрослых;
- хороводы — на Красную горку начинался сезон весенних гуляний;
- сватовство — лучший период для знакомств и предложений руки и сердца;
- благотворительность — богатые одаривали бедных едой и одеждой.
Что можно и нельзя делать в Пасхальную неделю
Что можно делать:
- посещать богослужения;
- делиться радостью с близкими;
- совершать добрые дела;
- дарить подарки и угощать нуждающихся;
- участвовать в народных играх.
Чего лучше избегать:
- грусти и уныния;
- ссор и конфликтов;
- тяжелого физического труда.
Пасхальная неделя: молитвы
В течение Пасхальной недели в 2025 году в православных храмах проходят особые богослужения. Главной особенностью является то, что все службы на этой неделе поются, а не читаются. Царские врата в церквях оставляют открытыми до субботы, символизируя открытие рая для всех верующих. Ежедневно верующие отправляются в крестные ходы, а земные поклоны заменяют поясными.
Каждый день начинается с Пасхальных часов. Они в эту седмицу проходят вместо традиционных вечерних и утренних молитв. В эти дни верующие здороваются друг с другом особыми словами: «Христос воскресе» — «Воистину воскресе».
Перечислим традиционных молитвы Пасхальной недели:
- «Христос воскресе из мертвых…» — пасхальное приветствие;
- тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых…»;
- канон Пасхи (поется всю седмицу).
Пасха и Пасхальная неделя — время, когда верующие вспоминают о великом событии Светлого Христова Воскресения и стремятся провести эти дни в молитве, радости и духовном общении. Пусть Пасхальная неделя в 2025 году принесет в каждый дом свет и любовь!
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