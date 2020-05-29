Кадыров вновь заявил, что здоров и находится в Чечне

https://static.news.ru/photo/50040f20-a194-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей поездке в Москву.

На своей странице в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опубликовал видео с руководителем республики.

Скажи, что я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый, — сказал Кадыров на видеозаписи, общаясь к Дудаеву.

Политик подчеркнул, что находится на своём рабочем месте.

Ранее некоторые анонимные Telegram-каналы написали, что Кадыров якобы заразился коронавирусом и вылетел на лечение в Москву. Информация о возможной болезни лидера Чечни не переставала появляться даже после того, как политик провёл ряд встреч и заседание оперативного штаба в Грозном.

28 мая ряд изданий написали, что самолёт с главой Чечни якобы приземлился в Москве.

NEWS.ru писал, что Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком. Он признался, что регулярно проверяется на коронавирус, а также два раза с начала пандемии делал компьютерную томографию.