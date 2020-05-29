Кадыров вновь заявил, что здоров и находится в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей поездке в Москву.
На своей странице в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опубликовал видео с руководителем республики.
Скажи, что я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый, — сказал Кадыров на видеозаписи, общаясь к Дудаеву.
Политик подчеркнул, что находится на своём рабочем месте.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
Â«Ð ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ«Ð ÐÐ Ð ÐÐÐ¡ÐÐÐ!Â» - ÑÐ°Ð¼Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÐ½Ð¾Ðµ ÑÐ»Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¾ÑÐµÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð½ÐµÐ¹ 10. ÐÐ¾ Ð¼Ð°ÑÐ°Ð·Ð¼ ÐºÑÐµÐ¿ÑÐ°ÐµÑ. ÐÐµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð¾ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð¸ Ð´Ð²ÑÑ ÑÑÑÐ¾Ðº Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑÑÐ¼ÑÑ ÑÑÐ¸ÑÐ¾Ð² Ð¸Ð· ÐÑÐ¾Ð·Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ ÐÐ»Ð°Ð²Ð¾Ð¹ Ð§Ð Ð Ð°Ð¼Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð¼ ÐÑ Ð¼Ð°ÑÐ¾Ð²Ð¸ÑÐµÐ¼ ÐÐ°Ð´ÑÑÐ¾Ð²ÑÐ¼ Ð¸ Ð¾Ð¿ÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÑ Ð½Ð°Ð³Ð»ÑÐ¹ Ð²Ð±ÑÐ¾Ñ Ð»Ð¶Ð¸Ð²ÑÑ ÑÑÐ°ÑÐµÐ¹, Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ð¹ Ð² ÑÐ¾ÑÑÐµÑÑÑ Ð¸ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÑÐ°Ð·Ð»Ð¸ÑÐ½ÑÑ Â«ÑÐºÑÐ¿ÐµÑÑÐ¾Ð²Â». ÐÑÐµ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÑÑ , Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¾Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ -ÑÐ¾ Â«Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Â». ÐÐ°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²ÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑÐ¸Ðµ Â«Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±ÑÐµÐºÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾ÑÑÑÂ». ÐÐ´Ðµ Ð²Ð°ÑÐµ ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð¾ ÑÑÑÐ´Ð° Ð¸ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÑÐ²Ð°? ÐÐ°ÑÑÐ¾ÑÑÐ°Ñ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¸ÑÑÐµÑÐ¸Ñ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ Ð² Ð¾ÑÐ½Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÐÐ»Ð°Ð²Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°, ÐµÑÑÑ Ð½Ðµ ÑÑÐ¾ Ð¸Ð½Ð¾Ðµ, ÐºÐ°Ðº Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð½ÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÐ½Ð¾ÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑÐµÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½ÑÐ¼ Ð°Ð²ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÐµÑÐ¾Ð¼ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÐ½Ð¾ÑÑÑÑ Ð² Ð¼Ð¸ÑÐµ. ÐÐ»ÑÐ±Ð¾ÐºÐ¾ ÑÐ±ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½ Ð² ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ñ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¾ÑÐ¾Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ¾ÐºÐ° ÑÑÐ¾Ð¹ Ð»Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¸, Ð½Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²ÑÐµÑ Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÑÐºÐ°Ñ ÑÑÐ¸ÐºÐ°, Ð½Ð¾ Ð¸ ÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ½Ð°Ñ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ´Ð¾ÑÐ½Ð¾ÑÑÑ.
Ранее некоторые анонимные Telegram-каналы написали, что Кадыров якобы заразился коронавирусом и вылетел на лечение в Москву. Информация о возможной болезни лидера Чечни не переставала появляться даже после того, как политик провёл ряд встреч и заседание оперативного штаба в Грозном.
28 мая ряд изданий написали, что самолёт с главой Чечни якобы приземлился в Москве.
NEWS.ru писал, что Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком. Он признался, что регулярно проверяется на коронавирус, а также два раза с начала пандемии делал компьютерную томографию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен