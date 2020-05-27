Кадыров рассказал, что регулярно проверяется на коронавирус

https://static.news.ru/photo/c0cc99ae-a04d-11ea-b44c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни. Политик признался, что с начала пандемии дважды делал компьютерную томографию, а также регулярно сдаёт анализы на коронавирус.

Недавно в «Аймеде» проверялся, с начала эпидемии коронавируса дважды делал компьютерную томографию, анализы сдаю регулярно, чтобы я не стал переносчиком болезни, — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что должен следить за своим здоровьем, как гражданин и как мусульманин. Глава Чечни рассказал, что первый раз прошёл обследование в 2012 году в московской частной клинике, с тех пор ежегодно проверяет здоровье в Чечне.

21 мая появилась информация, что у Кадырова якобы подозревают коронавирусную инфекцию. Ряд анонимных Telegram-каналов написали, что глава Чечни вылетел в столицу на частном самолёте для прохождения лечения. 22 мая спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг сообщения о болезни Кадырова. Он обвинил некую группу людей в выдумке и попытке выдать «желаемое за действительное».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая пообещал журналистам навести справки о состоянии здоровья Кадырова. Он подчеркнул, что не располагает никакой информацией о самочувствии главы Чечни.

NEWS.ru писал, что Кадыров опроверг сообщение о заражении коронавирусом. Политик подчеркнул, что абсолютно здоров.