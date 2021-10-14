Кабмин выделит 28 млрд на поддержку семей с детьми-дошкольниками

Правительство РФ дополнительно выделит 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. С начала года на эти цели было потрачено 270 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства 14 октября.

Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет. Их у нас по всем регионам — свыше 2,5 миллиона. С начала года на эти цели мы уже направили в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода семьи и может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка, — сказал Мишустин.

Он отметил, что дополнительное финансирование кабмин выделит и на поддержку многодетных семей, где один из детей младше трёх лет. Им положены ежемесячные выплаты, на которые в бюджете заложено свыше 59 млрд рублей. По словам премьера, в связи с возникшей необходимостью, правительство дополнительно направит в регионы более 6 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, Путин предложил с 2022 года индексировать социальные выплаты в соответствии с фактической, а не прогнозной инфляцией. Глава государства также заявил, что в России началось формирование системы поддержки семей с детьми, начиная с момента ожидания появления малыша и до окончания ребёнком школы.