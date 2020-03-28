https://static.news.ru/photo/e43bb052-7102-11ea-b193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило Росавиации 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидии и компенсацию затрат перевозчиков, которые занимаются вывозом россиян из стран, где «сложилась неблагополучная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции».

Подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров. Росавиации также поручено осуществить контроль за эффективным и целевым использованием выделенных средств и предоставить правительству отчёт до 1 февраля 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничениями.