https://static.news.ru/photo/371dd4c8-703e-11ea-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: digital.gov.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом NEWS.ru сообщила пресс-служба ведомства. Сервис запущен на платформе Единого портала госуслуг. Пользователи смогут оставить запрос, изложив свои обстоятельства. Эту информацию и их контактные данные передадут в консульства РФ.

Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг — мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни, — прокомментировал инициативу глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Россия и Украина могут согласовать запуск ещё одного поезда для взаимного вывоза граждан двух стран. Билеты на первый разовый рейс Киев — Москва — Киев, который прибыл в российскую столицу 27 марта, купили около 800 россиян.