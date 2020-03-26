https://static.news.ru/photo/4fa11cbc-6f94-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Посольство РФ на Украине не исключает, что российские власти попробуют договориться о запуске ещё одного поезда из Киева в Москву для вывоза россиян.

Об этом ТАСС рассказал источник в посольстве. По словам дипломатического работника, желающих вернуться в РФ очень много и первый специальный поезд явно не сможет вывезти всех.

Ранее 26 марта украинский оператор железнодорожных перевозок начал продажу билетов на спецпоезд Киев — Москва — Киев, на котором граждане двух стран могут попасть домой в ситуации ограниченного транспортного сообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поезд отправится из украинской столицы 27 марта, прибудет в Москву на следующий день и вернётся в Киев 29 марта.

26 марта 206 россиян, застрявших в Таджикистане из-за отмены международных перевозок, доставили в РФ спецрейсом авиакомпании «Таджик Эйр», сообщал NEWS.ru.