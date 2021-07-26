Кабмин выделил дополнительно около 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным

Правительство России дополнительно направило семнадцати регионам 1,44 млрд рублей на выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года. Размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. В среднем по России он составляет 11,3 тысячи рублей, — говорится в документе.

Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тыcяч детей. Как отмечал премьер 22 июля на заседании кaбмина, в текущем году такие выплаты из федерального бюджета получат родители болеe полумиллиона детей.

Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей, — резюмировал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, все эти многодетные семьи будут получать дополнительные средства, пока дети не достигнут трёхлетнего возраста, уточнил премьер-министр. Размер пособий будет устанавливаться в зависимости от конкретного региона России и будет равняться местному прожиточному минимуму.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства решил обсудить выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста.