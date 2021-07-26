Кабмин выделил дополнительно около 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным
Александр Чеков
Александр Чеков
19:35, 26 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство России дополнительно направило семнадцати регионам 1,44 млрд рублей на выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года. Размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. В среднем по России он составляет 11,3 тысячи рублей, — говорится в документе.
Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тыcяч детей. Как отмечал премьер 22 июля на заседании кaбмина, в текущем году такие выплаты из федерального бюджета получат родители болеe полумиллиона детей.
Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей, — резюмировал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, все эти многодетные семьи будут получать дополнительные средства, пока дети не достигнут трёхлетнего возраста, уточнил премьер-министр. Размер пособий будет устанавливаться в зависимости от конкретного региона России и будет равняться местному прожиточному минимуму.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства решил обсудить выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста.