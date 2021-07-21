Путин обсудил выплаты семьям для подготовки детей к школе

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства решил обсудить выплаты в 10 тыс рублей семьям с детьми школьного возраста.

Насущная тема — подготовка детей к школе. Прошу рассказать о готовности к выплатам по 10 тыс рублей каждому ученику, — сообщил глава государства.

Также Путин отметил, что на сегодняшний день решение по выплатам принято. При этом он изъявил желание услышать оценки по сложившейся ситуации от членов кабмина.

Ранее стало известно, что законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей на человека в виде справедливого базового дохода внесут в Госдуму во второй половине августа.

Кроме того власти выделят на выплаты школьникам более 204 млрд рулей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на выплаты семьям со школьниками более 204 млрд рублей.