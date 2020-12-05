Кабмин продлил бесплатную выдачу лекарств пациентам с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f044a53c-36fc-11eb-a4f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, на январь 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность, — цитирует министра РИА Новости.

Глава ведомства также выразил надежду на то, что комплекс мероприятий, который проводится властями, будет способствовать снижению прироста заразившихся и улучшению эпидемиологической ситуации.

В России за минувшие сутки зафиксировано 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов, скончались 508 человек.

Всего за время пандемии в стране заболели свыше 2,4 млн человек. Из них выздоровели 1,9 млн, а 42,6 тысячи стали жертвами инфекции.

Как писал ранее NEWS.ru, Мурашко отмечал, что в России сохраняется дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом. В связи с этим обсуждается вопрос об их поставке из-за границы. Речь, в частности, идёт о препаратах «Фавипиравир» и «Ривароксабан».