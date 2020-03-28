https://static.news.ru/photo/246a3834-70d5-11ea-b69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно малоимущие семьи начнут получать с 1 июня. Об этом сказано в протоколе решений, принятых на заседании правительства.

Выплата будет осуществляться в размере 50% от установленной в регионе величины прожиточного минимума для детей.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, уточняется, что реализацией задачи займутся Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минкомсвязь, а также Федеральная налоговая служба совместно с Пенсионным фондом и органами исполнительной власти.

О том, насколько успешно идёт внедрение выплат, им предстоит доложить правительству до 20 апреля.

Необходимость ежемесячных выплат на детей президент Владимир Путин обосновал в послании Федеральному собранию в январе. Деньги предназначены семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Одна из главных задач — сделать процедуру максимально удобной и простой для граждан.

Как писал NEWS.ru, указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет глава государства подписал в марте. При этом деньги будут начисляться с января, в июне их можно будет получить и за предыдущие месяцы.