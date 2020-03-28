Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно малоимущие семьи начнут получать с 1 июня. Об этом сказано в протоколе решений, принятых на заседании правительства.
Выплата будет осуществляться в размере 50% от установленной в регионе величины прожиточного минимума для детей.
В документе,
О том, насколько успешно идёт внедрение выплат, им предстоит доложить правительству до 20 апреля.
Необходимость ежемесячных выплат на детей президент Владимир Путин обосновал в послании Федеральному собранию в январе. Деньги предназначены семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Одна из главных задач — сделать процедуру максимально удобной и простой для граждан.
Как писал NEWS.ru, указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет глава государства подписал в марте. При этом деньги будут начисляться с января, в июне их можно будет получить и за предыдущие месяцы.
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