Кабмин предложил проверять трудовых мигрантов на инфекции и ВИЧ

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Правительство РФ предложило создать реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Соответствующий законопроект кабмин внёс в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на предотвращение завоза на территорию страны инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также на недопущение допуска трудовых мигрантов на эпидемиологически значимые объекты.

В связи с этим правительство предлагает создание и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы, в которой будет содержаться информация санитарно-эпидемиологического характера о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом осуществлять такие осмотры смогут только государственные и муниципальные медицинские организации, передаёт РИА Новости.

Такой реестр позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания в Российской Федерации и ускорить депортацию этих лиц, говорится в пояснительной записке.

Как писал NEWS.ru, количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан. По данным МВД, обычно эта цифра варьировалась в пределах от 9 до 11 млн человек. При этом только один миллион иностранцев в настоящее время имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.