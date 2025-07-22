Кабачок и сахар — странный дуэт, который сделает пирог незабываемым

Сладкие пироги с овощами давно перестали быть экзотикой. Морковь, свекла, тыква — все эти ингредиенты уже прижились в домашней выпечке. Но есть один неожиданный герой, который придаёт пирогу неповторимую нежность и рыхлость, — кабачок. В этом пироге тертый кабачок делает текстуру влажной и мягкой, а сметанная глазурь с апельсиновой цедрой превращает его в настоящее лакомство для сладкоежек.

Если вы хотите удивить близких и сами не догадались бы, что пирог с кабачком может быть таким вкусным, обязательно попробуйте этот рецепт. Он точно понравится всем.

Почему стоит испечь?

Пирог из кабачков со сметанной глазурью — это идеальный десерт, когда хочется чего-то особенного. Он пышный, ароматный, с нежной текстурой, при этом готовится из доступных ингредиентов. Добавьте к нему чашку чая или кофе — и вечер станет уютнее.

Ингредиенты (на 8 порций)

Мука — 2 стакана

Разрыхлитель — 3 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Корица молотая — 2 ч. л.

Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Сахар — 300 г

Ванилин — щепотка

Яйца — 3 шт.

Растительное масло — 1 стакан

Кабачок — 300 г (примерно 2 стакана тертого)

Изюм — 200 г

Грецкие орехи рубленые — 110 г

Сметана — 360 г

Сахарная пудра — 225 г

Цедра 1 апельсина

Как приготовить пирог из кабачков со сметанной глазурью

1. Подготовьте форму.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму диаметром 22 см смажьте маслом или застелите бумагой.

2. Смешайте сухие ингредиенты.

Просейте муку, разрыхлитель, соду, корицу и мускатный орех.

3. Взбейте жидкие ингредиенты.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и растительным маслом.

4. Замесите тесто.

Соедините мучную смесь с яичной массой, добавьте тертые кабачки, изюм и орехи. Хорошо перемешайте.

5. Выпеките.

Выложите тесто в форму и выпекайте 60–75 минут до сухой зубочистки. Остудите 5 минут в форме, затем полностью — на решетке.

6. Приготовьте глазурь.

Смешайте сметану с сахарной пудрой и цедрой апельсина. Нанесите часть глазури на остывший пирог, а остаток подавайте к порциям.

Совет

Если вы впервые пробуете десерт с овощами, не бойтесь: кабачок в готовом пироге не чувствуется, но он придает ему ту самую бархатистую текстуру, которую сложно получить иначе.

Этот пирог с кабачком и сметанной глазурью — отличный способ разнообразить вашу домашнюю выпечку и показать, что десерт может быть и необычным, и невероятно вкусным.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться рецептом моего любимого легкого салата. Он идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды. Всего 15 минут — и перед вами настоящее кулинарное чудо!