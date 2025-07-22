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22 июля 2025 в 16:07

Кабачок и сахар — странный дуэт, который сделает пирог незабываемым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие пироги с овощами давно перестали быть экзотикой. Морковь, свекла, тыква — все эти ингредиенты уже прижились в домашней выпечке. Но есть один неожиданный герой, который придаёт пирогу неповторимую нежность и рыхлость, — кабачок. В этом пироге тертый кабачок делает текстуру влажной и мягкой, а сметанная глазурь с апельсиновой цедрой превращает его в настоящее лакомство для сладкоежек.

Если вы хотите удивить близких и сами не догадались бы, что пирог с кабачком может быть таким вкусным, обязательно попробуйте этот рецепт. Он точно понравится всем.

Почему стоит испечь?

Пирог из кабачков со сметанной глазурью — это идеальный десерт, когда хочется чего-то особенного. Он пышный, ароматный, с нежной текстурой, при этом готовится из доступных ингредиентов. Добавьте к нему чашку чая или кофе — и вечер станет уютнее.

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Мука — 2 стакана
  • Разрыхлитель — 3 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Корица молотая — 2 ч. л.
  • Мускатный орех — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 300 г
  • Ванилин — щепотка
  • Яйца — 3 шт.
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Кабачок — 300 г (примерно 2 стакана тертого)
  • Изюм — 200 г
  • Грецкие орехи рубленые — 110 г
  • Сметана — 360 г
  • Сахарная пудра — 225 г
  • Цедра 1 апельсина

Как приготовить пирог из кабачков со сметанной глазурью

1. Подготовьте форму.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму диаметром 22 см смажьте маслом или застелите бумагой.

2. Смешайте сухие ингредиенты.

Просейте муку, разрыхлитель, соду, корицу и мускатный орех.

3. Взбейте жидкие ингредиенты.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и растительным маслом.

4. Замесите тесто.

Соедините мучную смесь с яичной массой, добавьте тертые кабачки, изюм и орехи. Хорошо перемешайте.

5. Выпеките.

Выложите тесто в форму и выпекайте 60–75 минут до сухой зубочистки. Остудите 5 минут в форме, затем полностью — на решетке.

6. Приготовьте глазурь.

Смешайте сметану с сахарной пудрой и цедрой апельсина. Нанесите часть глазури на остывший пирог, а остаток подавайте к порциям.

Совет

Если вы впервые пробуете десерт с овощами, не бойтесь: кабачок в готовом пироге не чувствуется, но он придает ему ту самую бархатистую текстуру, которую сложно получить иначе.

Этот пирог с кабачком и сметанной глазурью — отличный способ разнообразить вашу домашнюю выпечку и показать, что десерт может быть и необычным, и невероятно вкусным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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