Салат для стройности: говядина + рукола = витаминный взрыв!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться рецептом моего любимого легкого салата. Он идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды. Всего 15 минут — и перед вами настоящее кулинарное чудо!

Этот салат — настоящая находка для правильного питания. Нежная говядина, свежие овощи и пикантная рукола создают идеальный баланс вкуса и пользы. А соевый соус и виноградное масло придают блюду особую изюминку!

Ингредиенты

100 г говяжьей вырезки

70 г листового салата

1/2 помидора

1 яйцо

1 ч. л. виноградного масла

1 ст. л. соевого соуса

Рукола, соль, перец по вкусу

Говядину нарезаем ломтиками и тушим под крышкой 10 минут. Салатные листья рвем руками, добавляем руколу, заправляем маслом и соевым соусом. Сверху выкладываем мясо, вареное яйцо и помидоры.

Получается невероятно вкусно, свежо и полезно! Попробуйте — и этот салат станет вашим любимым блюдом для легкого ужина. Приятного аппетита!

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