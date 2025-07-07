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07 июля 2025 в 17:49

Салат для стройности: говядина + рукола = витаминный взрыв!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться рецептом моего любимого легкого салата. Он идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды. Всего 15 минут — и перед вами настоящее кулинарное чудо!

Этот салат — настоящая находка для правильного питания. Нежная говядина, свежие овощи и пикантная рукола создают идеальный баланс вкуса и пользы. А соевый соус и виноградное масло придают блюду особую изюминку!

Ингредиенты

  • 100 г говяжьей вырезки
  • 70 г листового салата
  • 1/2 помидора
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. виноградного масла
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • Рукола, соль, перец по вкусу

Говядину нарезаем ломтиками и тушим под крышкой 10 минут. Салатные листья рвем руками, добавляем руколу, заправляем маслом и соевым соусом. Сверху выкладываем мясо, вареное яйцо и помидоры.

Получается невероятно вкусно, свежо и полезно! Попробуйте — и этот салат станет вашим любимым блюдом для легкого ужина. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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