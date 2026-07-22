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22 июля 2026 в 18:04

Кабачковый салат «Простак» на зиму: открыл банку — и сразу настроение лета, подходит и к мясу, и к картошке

Фото: D-NEWS.ru
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Открываешь зимой банку этого салата — и сразу вспоминается лето. Сочные кабачки, сладковатая морковь, ароматная зелень и легкий пряный маринад делают его настолько удачным, что он одинаково хорошо сочетается и с горячей картошкой, и с мясом, и даже с обычным ломтиком свежего хлеба.

Название «Простак» говорит само за себя. Никаких редких ингредиентов и сложных технологий — только простые овощи, которые после маринования становятся удивительно ароматными, остаются слегка хрустящими и отлично хранятся до следующего сезона.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 1 кг, морковь — 150 г, чеснок — 4 зубчика, укроп — 5 веточек, петрушка — 3 веточки, соль — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., уксус 9% — 3 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., вода — 400 мл, черный перец горошком — 8 шт., горчица в зернах — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт.

Кабачки нарежьте крупными кусочками, морковь — тонкой соломкой, чеснок — пластинками. На дно стерилизованных банок положите веточки укропа и петрушки, лавровый лист, горошины перца и зерна горчицы, затем плотно уложите овощи.

В кастрюле доведите до кипения воду, растворите в ней соль и сахар, добавьте растительное масло и влейте уксус. Сразу залейте горячим маринадом банки с овощами, накройте крышками и стерилизуйте около 12 минут после закипания воды. Затем герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. Зимой такой салат можно сразу подавать к мясу, птице, картофелю или любому другому горячему гарниру.

Проверено редакцией
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