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22 июля 2026 в 16:01

Овощи по-гречески на зиму — готовлю вместо лечо: в январе получаю вкус средиземноморского лета

Фото: D-NEWS.ru
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Все начинается с крупно нарезанных баклажанов, сладкого перца и моркови — их по очереди тушу в масле с уксусом и специями, пока они не станут мягкими, но сохранят форму. Помидоры и чеснок добавляют насыщенный вкус и аромат. Готовую закуску закатываю в банки — зимой открываю и подаю к мясу, картошке или просто с ломтем хлеба.

Ингредиенты

Баклажаны — 300 г, помидоры — 500 г, сладкий перец — 250 г, морковь — 250 г, лук — 250 г, чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 50 мл, уксус 9% — 25 мл, сахар — 30 г, соль — 0,5 ст. л., специи (красный перец, кориандр, чабер, базилик, смесь перцев) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю все овощи крупными кусками. В сковороде смешиваю масло, уксус, сахар и соль. Первой тушу морковь 30 минут, затем добавляю лук и перец — тушу еще 15 минут. Самое важное — соблюдать очередность: после перцев отправляю баклажаны, тушу 15 минут, затем помидоры и специи, и снова тушу 15 минут. Горячую массу раскладываю по стерилизованным банкам, закатываю, переворачиваю и укутываю до полного остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Резал крупно, боялся, что не пропитается, — а зря. Именно в крупных кусках баклажан чувствуется как самостоятельный герой, а не каша. Уксус добавил ровно столько, чтобы была легкая кислинка, но не перебивала овощи. Рекомендую закрывать двойную порцию — зимой улетит под мясо.

Проверено редакцией
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