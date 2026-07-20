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20 июля 2026 в 07:39

Добавляю лимон, мяту и ложку меда — закрываю огурцы по-турецки: ароматные, хрустящие и совсем не похожие на обычные маринованные

Фото: D-NEWS.ru
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Обычные маринованные огурцы давно стали классикой, но этот рецепт приятно удивляет с первой же банки. Лимон делает вкус свежим и ярким, мята добавляет легкий прохладный аромат, а ложка меда смягчает кислинку, не делая маринад сладким.

Огурцы остаются плотными, сочными и аппетитно хрустят, а рассол получается настолько ароматным, что его хочется сохранить до последней капли. Такая заготовка быстро становится одной из самых любимых на зиму.

Для приготовления вам понадобится: огурцы — сколько войдет в банки, чеснок — по вкусу, черный перец горошком, лавровый лист; для маринада на 1 л воды: соль — 40 г, сахар — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., лимон — 1 шт., свежая мята — 3–5 веточек или сухая — 2 ст. л.; лимонная кислота — 1/4 ч. л. на литровую банку или винный уксус 9% — 1 ст. л. на 1 л маринада.

Огурцы уложите в стерильные банки вместе с чесноком, перцем и лавровым листом, залейте кипятком на 15 минут, затем воду слейте. Для маринада вскипятите свежую воду с солью, сахаром и медом, добавьте кружочки лимона и мяту, проварите 10 минут, затем удалите их.

В банки добавьте лимонную кислоту или уксус, залейте кипящим маринадом, сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Через 1–2 месяца огурцы полностью раскроют свой вкус.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие огурцы и теперь обязательно закрывает несколько банок именно по этому рецепту. Мед почти не ощущается, зато делает вкус маринада мягче и гармоничнее, а аромат лимона и мяты остается даже спустя несколько месяцев хранения.

Проверено редакцией
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еда
огурцы
маринад
лимон
мята
готовка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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