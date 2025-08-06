Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие и невероятно вкусные

Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные чебуреки из кабачкового теста — отличная альтернатива традиционной выпечке. Сочная начинка из ветчины из индейки и расплавленного сыра делает это блюдо сытным, но при этом легким.
Ингредиенты
- Кабачок (очищенный, без семян) — 500 г
- Мука — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Зеленый лук — 2–3 перышка
- Ветчина из индейки — 100 г
- Сыр «Российский» — 60 г
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление
- Кабачок натираем на мелкой терке, слегка солим и оставляем на 5 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем муку, яйцо, соль и перец, тщательно перемешиваем — должно получиться тесто, по консистенции напоминающее оладьи.
- Для начинки натираем сыр и ветчину на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.
- На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываем 2 ст. ложки теста, формируя лепешку. Когда верх схватится, на одну половинку выкладываем начинку, накрываем второй половинкой и аккуратно прижимаем края лопаткой, чтобы они склеились. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.