Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие и невероятно вкусные

Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие и невероятно вкусные

Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные чебуреки из кабачкового теста — отличная альтернатива традиционной выпечке. Сочная начинка из ветчины из индейки и расплавленного сыра делает это блюдо сытным, но при этом легким.

Ингредиенты

Кабачок (очищенный, без семян) — 500 г

Мука — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Зеленый лук — 2–3 перышка

Ветчина из индейки — 100 г

Сыр «Российский» — 60 г

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление

Кабачок натираем на мелкой терке, слегка солим и оставляем на 5 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем муку, яйцо, соль и перец, тщательно перемешиваем — должно получиться тесто, по консистенции напоминающее оладьи. Для начинки натираем сыр и ветчину на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываем 2 ст. ложки теста, формируя лепешку. Когда верх схватится, на одну половинку выкладываем начинку, накрываем второй половинкой и аккуратно прижимаем края лопаткой, чтобы они склеились. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.