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06 августа 2025 в 09:00

Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие и невероятно вкусные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные чебуреки из кабачкового теста — отличная альтернатива традиционной выпечке. Сочная начинка из ветчины из индейки и расплавленного сыра делает это блюдо сытным, но при этом легким.

Ингредиенты

  • Кабачок (очищенный, без семян) — 500 г
  • Мука — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зеленый лук — 2–3 перышка
  • Ветчина из индейки — 100 г
  • Сыр «Российский» — 60 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Кабачок натираем на мелкой терке, слегка солим и оставляем на 5 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем муку, яйцо, соль и перец, тщательно перемешиваем — должно получиться тесто, по консистенции напоминающее оладьи.
  2. Для начинки натираем сыр и ветчину на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.
  3. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываем 2 ст. ложки теста, формируя лепешку. Когда верх схватится, на одну половинку выкладываем начинку, накрываем второй половинкой и аккуратно прижимаем края лопаткой, чтобы они склеились. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.

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простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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