Кабачки жареные с чесноком и зеленью! Эта закуска зимой улетает первой! Эти золотистые кабачки с чесночным ароматом и пряной зеленью станут любимой закуской. Простота приготовления и насыщенный вкус покорят всю семью!
Ингредиенты (на банку 0,5 л)
- Кабачки — 1–2 шт. (кружки толщиной 1 см)
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — 1/2 ч. л.
Для маринада
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Уксус 9% — 3 ст. л.
- Кипяток — 150 мл
- Масло растительное — 3 ст. л.
Приготовление
- Кабачки нарежьте кружочками, обжарьте до румяной корочки с двух сторон. В стерильную банку уложите слоями кабачки + измельченный чеснок + укроп. Для маринада смешайте соль, сахар и уксус, залейте кипятком.
- Залейте горячим маринадом кабачки, сверху добавьте масло. Закатайте, переверните, укутайте до остывания.
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