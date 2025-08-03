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03 августа 2025 в 06:30

Кабачки жареные с чесноком и зеленью! Эта закуска зимой улетает первой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки жареные с чесноком и зеленью! Эта закуска зимой улетает первой! Эти золотистые кабачки с чесночным ароматом и пряной зеленью станут любимой закуской. Простота приготовления и насыщенный вкус покорят всю семью!

Ингредиенты (на банку 0,5 л)

  • Кабачки — 1–2 шт. (кружки толщиной 1 см)
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп — 1/2 ч. л.

Для маринада

  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Уксус 9% — 3 ст. л.
  • Кипяток — 150 мл
  • Масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кружочками, обжарьте до румяной корочки с двух сторон. В стерильную банку уложите слоями кабачки + измельченный чеснок + укроп. Для маринада смешайте соль, сахар и уксус, залейте кипятком.
  2. Залейте горячим маринадом кабачки, сверху добавьте масло. Закатайте, переверните, укутайте до остывания.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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