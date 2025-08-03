Кабачки жареные с чесноком и зеленью! Эта закуска зимой улетает первой

Кабачки жареные с чесноком и зеленью! Эта закуска зимой улетает первой

Кабачки жареные с чесноком и зеленью! Эта закуска зимой улетает первой! Эти золотистые кабачки с чесночным ароматом и пряной зеленью станут любимой закуской. Простота приготовления и насыщенный вкус покорят всю семью!

Ингредиенты (на банку 0,5 л)

Кабачки — 1–2 шт. (кружки толщиной 1 см)

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 1/2 ч. л.

Для маринада

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Кипяток — 150 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление

Кабачки нарежьте кружочками, обжарьте до румяной корочки с двух сторон. В стерильную банку уложите слоями кабачки + измельченный чеснок + укроп. Для маринада смешайте соль, сахар и уксус, залейте кипятком. Залейте горячим маринадом кабачки, сверху добавьте масло. Закатайте, переверните, укутайте до остывания.

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