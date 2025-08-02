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02 августа 2025 в 19:45

Кабачки на зиму по-новому! За полчаса 8 банок хрустящих заготовок без варки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие кабачки без варки — мой секрет идеальной заготовки! Знаете, как я закатываю 8 банок кабачков за полчаса без усталости? Все гениальное просто — холодный маринад и точные пропорции. Эти кружочки получаются упругими, в меру солеными и по-настоящему хрустящими. Никакой возни с кипячением, никакого риска переварить — только чистый вкус лета в банке!

Беру: 4 кг молодых кабачков (нарезаю кружочками 8–10 мм), 4 ст. л. соли для вымачивания. Для маринада: 850 мл воды, 150 мл уксуса 9%, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли.

Делаю так: кабачки с солью в тазу ждут ровно 40 минут — это важно! Потом промываю под холодной водой. Холодный маринад готовится за 10 минут — просто смешиваю все ингредиенты в кувшине. Укладываю кружочки в банки, заливаю маринадом, закрываю капроновыми крышками — и в холодильник. Через сутки уже можно пробовать, но настоящий вкус раскрывается через неделю.

Эти кабачки — мой фирменный «разоритель» застолий. Идеальны с отварной картошкой, как закуска к водочке или просто так — когда хочется чего-то освежающего.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
кабачки
маринады
домашние заготовки
закатки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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