Кабачки по-корейски: хрустящая радость для любителей остренького!

Иногда так хочется чего-то легкого, но с характером! Эта закуска из кабачков и моркови — идеальный вариант для тех, кто ценит яркие вкусы.

Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — хрустящие овощи в пикантном маринаде станут хитом любого застолья.

Ингредиенты

Молодые кабачки — 1 кг

Морковь — 300–400 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Соль — 0,5–1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Кориандр — 1-2 ч. л.

Острый перец — по вкусу

Уксус — 1-2 ст. л.

Растительное масло — 8 ст. л.

Кабачки и морковь нарезаем тонкой соломкой, пересыпаем солью и сахаром, оставляем на 2 часа. Затем отжимаем сок, добавляем чеснок и специи. Лук обжариваем в масле до румяности, горячим маслом поливаем специи. Заправляем уксусом, перемешиваем и отправляем в холодильник настаиваться. Перед подачей посыпаем зеленью и кунжутом — получается невероятно вкусно!

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