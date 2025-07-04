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04 июля 2025 в 12:22

Кабачки по-корейски: хрустящая радость для любителей остренького!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется чего-то легкого, но с характером! Эта закуска из кабачков и моркови — идеальный вариант для тех, кто ценит яркие вкусы.

Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — хрустящие овощи в пикантном маринаде станут хитом любого застолья.

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 1 кг
  • Морковь — 300–400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль — 0,5–1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Кориандр — 1-2 ч. л.
  • Острый перец — по вкусу
  • Уксус — 1-2 ст. л.
  • Растительное масло — 8 ст. л.

Кабачки и морковь нарезаем тонкой соломкой, пересыпаем солью и сахаром, оставляем на 2 часа. Затем отжимаем сок, добавляем чеснок и специи. Лук обжариваем в масле до румяности, горячим маслом поливаем специи. Заправляем уксусом, перемешиваем и отправляем в холодильник настаиваться. Перед подачей посыпаем зеленью и кунжутом — получается невероятно вкусно!

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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