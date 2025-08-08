Кабачки не жарю и не пеку! Делаю обалденную закуску в маринаде

Кабачки не жарю и не пеку! Делаю обалденную закуску в маринаде — свежий вкус без жарки! Летом, когда хочется лёгкости, этот рецепт станет настоящим спасением. Хрустящие кабачки в пикантном маринаде — минимум усилий, максимум вкуса!

Молодые кабачки — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп и петрушка — по небольшому пучку

Для маринада:

Яблочный уксус — 3 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Чёрный перец — по вкусу

Красный перец — по вкусу

Паприка — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарезаем тонкими кружочками (1-2 мм), лук — полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко рубим. Все ингредиенты складываем в плотный пакет с застёжкой или в контейнер. Добавляем все компоненты маринада: уксус, горчицу, соль, сахар и специи. Пакет плотно закрываем и энергично встряхиваем, чтобы маринад равномерно распределился. Отправляем в холодильник на 3–6 часов, периодически переворачивая пакет.

