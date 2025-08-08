Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 07:30

Кабачки не жарю и не пеку! Делаю обалденную закуску в маринаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки не жарю и не пеку! Делаю обалденную закуску в маринаде — свежий вкус без жарки! Летом, когда хочется лёгкости, этот рецепт станет настоящим спасением. Хрустящие кабачки в пикантном маринаде — минимум усилий, максимум вкуса!

Приготовление

  • Молодые кабачки — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп и петрушка — по небольшому пучку

Для маринада:

  • Яблочный уксус — 3 ст. л.
  • Дижонская горчица — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1/2 ч. л.
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Красный перец — по вкусу
  • Паприка — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем тонкими кружочками (1-2 мм), лук — полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко рубим. Все ингредиенты складываем в плотный пакет с застёжкой или в контейнер.
  2. Добавляем все компоненты маринада: уксус, горчицу, соль, сахар и специи. Пакет плотно закрываем и энергично встряхиваем, чтобы маринад равномерно распределился. Отправляем в холодильник на 3–6 часов, периодически переворачивая пакет.

Ранее мы готовили мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой.

