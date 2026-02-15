К супу и не только: эта сырная лепешка стала фаворитом в нашей семье — готовлю с чесночным маслом

Эта лепешка — не просто хлеб, а полноценная закуска. Хрустящая корочка, ароматная чесночная намазка и расплавленный сыр, выглядывающий из надрезов, делают ее звездой любого стола.

В 180 мл теплого молока растворяю 5 г дрожжей и 10 г сахара, оставляю до появления пенной шапки. В миске смешиваю 280-300 г муки с 5 г соли, добавляю опару и 20 г растительного масла, замешиваю гладкое тесто, не липнущее к рукам. Округляю его, кладу на застеленный пергаментом противень, накрываю пленкой и оставляю в тепле подходить.

Для намазки смешиваю 30 г мягкого сливочного масла, 1 яичный желток и 1-2 измельченных зубчика чеснока, добавляю рубленую зелень по вкусу. Подошедшее тесто обминаю и растягиваю в круглую лепешку. Делаю ножом надрезы по всей поверхности, обильно смазываю лепешку намазкой, а в сами надрезы вставляю кусочки сыра (200 г). Снова накрываю пленкой и даю немного подойти. Выпекаю в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

