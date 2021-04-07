Извинился во «ВКонтакте»: как в Челябинске закрыли дело против колумбайнера

Челябинские следователи прекратили уголовное дело против студента Дениса Куценко. Прошлой осенью на своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал запись о подготовке к массовому убийству. Вскоре его задержали и госпитализировали в психиатрическую больницу. Почему дело о потенциальном «колумбайне» не дошло до суда — в материале NEWS.ru.

Изначально Денису Куценко вменяли подготовку к массовому убийству (ч. 1 статьи 30, пункт «а» ч. 2 статьи 105 УК), но позже дело об убийстве закрыли и возбудили новое, уже по более мягкой 207 статье УК («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Теперь уголовное преследование прекратили и вовсе «в связи с деятельным раскаянием».

Адвокат Куценко Андрей Лепёхин рассказал NEWS.ru, что «деятельным раскаянием» следователи посчитали пост молодого человека во «ВКонтакте», в котором он сожалел о случившемся и приносил всем извинения. Нам не удалось найти публикацию с извинениями в соцсети, однако Лепёхин утверждает, что следователь зафиксировала скриншот в материалах дела.

Защитник рассказывает, что Куценко смог написать и опубликовать пост, так как всё время следствия находился под подпиской о невыезде, других ограничений у него не было. Также сразу после задержания молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу. Там ему провели экспертизу, которая, по словам адвоката Лепёхина, признала его психически здоровым и неопасным для общества.

Лепёхин говорит, что его подзащитный изначально не имел никакого злого умысла, а пост «о массовом убийстве» был шуткой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он сразу говорил, что это была шутка. Не думал, что это разойдётся таким тиражом, рассчитывал на небольшой круг людей, который был на него подписан во «ВКонтакте». Он такую шутку разместил по поводу того, что собирался пойти в кино на фильм ужасов, где всякие массовые убийства. Когда знакомые увидели этот пост и начали расспрашивать его, он просто поддержал эту шутку. Получилось такое недоразумение. Андрей Лепёхин адвокат адвокат

Адвокат утверждает, что по подобному обвинению это, возможно, первое дело, которое было прекращено.

Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что следователи поторопились возбуждать дело.

СКР поторопился возбудить дело о приготовлении к массовому убийству. Однако никаких доказательств подобных намерений выявить не удалось. Куценко направляли на психиатрическую экспертизу, которая никаких отклонений у него не выявила. В результате дело было прекращено за отсутствием состава преступления, — написал он в своём Telegram-канале.

Денис Куценко — 19-летний студент кулинарного техникума в Челябинске. Дело против него возбудили в сентябре 2020 года. Поводом для уголовного дела стал пост во «ВКонтакте», где Куценко оставил следующую запись: «23.09.2020 — МАССОВОЕ УБИЙСТВО!!!. Андрей Чикатило, шлет вам, большой привет» (орфография и пунктуация автора сохранены). Кроме того, следователи при обыске в его съёмной квартире изъяли четыре ножа.

Куценко задержали прямо на паре в колледже. Опекун молодого человека Елена Хакимова рассказывала, что 23 сентября он отправил в студенческий чат голосовое сообщение, в котором говорил о желании совершить самоубийство, при котором пострадают другие. Однокурсники юноши увидели в этом угрозу «колумбайна» и поделились аудиозаписью с преподавателями. Руководство колледжа обратилось в психиатрическую клинику, а там, в свою очередь, предложили связаться с полицией.

На допросах Куценко не скрывал своего восхищения Чикатило, которого упомянул в посте, при этом подчёркивал, что сам не способен на убийство и лишь мечтает обладать такими качествами, как знаменитый маньяк.