https://static.news.ru/photo/38bb99f8-bcf4-11e9-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её.

По словам адвоката правозащитной организации «Зона права» Татьяны Молокановой, действия силовика могут быть квалифицированы по статье УК «превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств», пишет « Новая газета ».

Как отметила в заявлении Дарья Сосновская, 10 августа, выходя из магазина на улице Забелина в районе метро «Китай-город», она увидела, как силовики задерживают инвалида, и потребовала освободить его. После этого к ней подбежали полицейские, без объяснения причин заломали за спину руки и повели в автозак.

В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа, —говорится в заявлении Сосновской.

По словам активистки, от удара она «испытала очень сильную боль и нехватку воздуха». После этого, полицейский, который находился справа от девушки, поднял дубинку и её «продолжили волочить к автозаку».

Подойдя к автозаку, меня стали засовывать в него, хватая за шею сзади, и в этот момент сотрудники полиции нанесли мне удар по голове, — добавила Сосновская.

Затем её отвезли в отдел полиции по Таганскому району, откуда отпустили только в полночь. На следующий день врачи диагностировали у активистки ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Издание отмечает, что личность избившего задержанную силовика установить трудно, поскольку на его обмундировании вопреки закону не было нагрудного жетона с номером, а лицо скрывала маска.

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) 10 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее в Росгвардии заявили, что ударивший Дарью Сосновскую силовик не работает у них. По некоторым данным, злоумышленником мог быть один из сотрудников пятого батальона второго ОПП ГУ МВД по Москве.