Избавьтесь от проволочника и других вредителей: посадите это после картошки

После уборки картофеля срочно засейте грядки сидератами — так вы быстро избавитесь от проволочника, нематоды и других вредителей. Рассказываем, что посадить после картошки.

Идеальный вариант — горчица белая, которая за три недели не только прогонит всех паразитов, но и насытит почву азотом. Ее корни выделяют вещества, убивающие личинки проволочника, а зеленая масса после скашивания станет отличным удобрением. Не менее эффективна редька масличная — она подавляет развитие нематод и грибковых заболеваний.

Для комплексного эффекта смешайте горчицу с фацелией — эта комбинация работает как природный антисептик. Главное — скосить зеленую массу до цветения и заделать в почву, тогда к весне вы получите идеальную грядку без химии. Такой прием не только обеззаразит землю, но и улучшит ее структуру, сделав рыхлой и воздухопроницаемой.

