Из Узбекистана, Словении, Черногории и Латвии из-за ситуации с коронавирусом вывезены несколько сотен российских граждан.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на данный момент прорабатывается вывоз россиян из Чили, Марокко, Филиппин, Перу и ряда других стран.
На сегодняшний день рейсами «Аэрофлота», S7, других авиакомпаний удалось привезти несколько сотен человек, —
передаётРИА Новости слова Захаровой.
Она отметила, что из-за большого количества российских граждан проблемной зоной сейчас являются Канарские острова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Ростуризм запустил портал обратной связи для российских туристов, которые находятся за границей или планируют отправиться туда.
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