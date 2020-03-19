https://static.news.ru/photo/fd075c34-69f6-11ea-825c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Узбекистана, Словении, Черногории и Латвии из-за ситуации с коронавирусом вывезены несколько сотен российских граждан.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на данный момент прорабатывается вывоз россиян из Чили, Марокко, Филиппин, Перу и ряда других стран.

На сегодняшний день рейсами «Аэрофлота», S7, других авиакомпаний удалось привезти несколько сотен человек, — передаёт РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что из-за большого количества российских граждан проблемной зоной сейчас являются Канарские острова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ростуризм запустил портал обратной связи для российских туристов, которые находятся за границей или планируют отправиться туда.