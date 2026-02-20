Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 20:28

Из тысячи рецептов выбираю этот: блины «Три стакана» — справится даже тот, кто не умеет готовить

Фото: D-NEWS.ru
Из тысячи рецептов всегда выбираю этот — блины «Три стакана». Элементарный рецепт, с ним справится даже тот, кто не умеет готовить. Его секрет в его простоте: все основные компоненты берутся в равных объемах.

Для приготовления понадобится: 1 полный стакан молока, 1 стакан муки, 1 стакан воды, 2 яйца, 2–3 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла.

Рецепт: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте стакан молока и снова взбейте. Постепенно всыпьте весь стакан просеянной муки и тщательно размешайте венчиком до однородности без единого комочка — тесто будет густым. Теперь, продолжая помешивать, тонкой струйкой влейте стакан воды. В конце добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Тесто должно быть достаточно жидким. Дайте ему отдохнуть 20–30 минут при комнатной температуре — это сделает блины более эластичными. Перед выпеканием хорошо разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом (только для первого блина). Жарьте блины на среднем огне до румяного края с двух сторон.

Ранее стало известно, как приготовить курники из лаваша — ленивые пирожки.

Проверено редакцией
блины
рецепты
Масленица
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
