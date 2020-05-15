Итоговую оценку последствий разлива дизтоплива в Норильске дадут в августе

https://static.news.ru/photo/6141b130-bad9-11ea-91cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена к августу, следует из официального сообщения компании «Норильский никель».

Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам. Итоговый документ планируется подготовить к августу, — говорится в сообщении «Норникеля».

Согласно данным компании, в ходе подготовки итоговой оценки учёные создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов севера.​ Соответствующая экспертиза началась на прошлой неделе. В состав комиссии вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, учёные из Московского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии Миклухо-Маклая. По результатам работы будет установлено, насколько существенно разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера.

Чрезвычайное происшествие в Норильске произошло 29 мая текущего года. Тогда из резервуара Норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа в Норильске была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. СК возбудил дело о халатности в отношении начальника цеха ТЭЦ. В связи со случившимся президент России Владимир Путин поручил ужесточить природоохранные нормы. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба».

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. куб. м технической воды.

Как писал NEWS.ru, нефтедобывающие компании обяжут возмещать ущерб при ликвидации разливов.