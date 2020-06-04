Падение акций «Норникеля» ускорилось после слов Путина о ЧП в Норильске

Снижение стоимости акций «Норильского никеля» ускорилось после заявления президента Владимира Путина о расхождении предоставленных компанией данных о масштабном разливе нефтепродуктов в Норильске с реальной ситуацией.
Путин отметил, что местные власти и руководство «Норникеля» по-разному оценили время возникновения аварийной ситуации на территории хранилища нефтепродуктов, где случился разлив 20 тысяч тонн топлива. Президент поручил правоохранительным органам «выяснить истину».
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Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.
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