Падение акций «Норникеля» ускорилось после слов Путина о ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/028e601a-a65d-11ea-936e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норильский Онд/vk.com

Снижение стоимости акций «Норильского никеля» ускорилось после заявления президента Владимира Путина о расхождении предоставленных компанией данных о масштабном разливе нефтепродуктов в Норильске с реальной ситуацией.

Путин отметил, что местные власти и руководство «Норникеля» по-разному оценили время возникновения аварийной ситуации на территории хранилища нефтепродуктов, где случился разлив 20 тысяч тонн топлива. Президент поручил правоохранительным органам «выяснить истину».

По информации РБК, с начала дня акции «Норникеля» подешевели на 7,45% и обвал ускорился именно после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о поручении Путина установить истинные обстоятельства ЧП.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.