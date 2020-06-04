Экологи описали урон природе Арктики от разлива топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/8d43d072-a69a-11ea-87d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/ twitter.com

Восстановление северных экосистем, которые пострадают после утечки 21 тысячи тонн нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3, займёт не менее шести лет, заявил заведующий кафедрой биоэкологии Уральского федерального университета Владимир Вершинин.

Эколог отметил, что ошибки при ликвидации аварии могут усугубить катастрофу: например, сжигание топлива может привести к опустыниванию.

Северные экосистемы восстанавливаются медленнее. Понятно, что если это будет убрано и правильно утилизировано — один момент, а если ничего не делать, то будет дольше, — цитирует Вершинина ТАСС.

Старший научный сотрудник Сибирского отделения РАН Елена Ядренкина добавила, что попадание нефтепродуктов в арктические реки сперва приведёт к гибели планктона, а после — к массовому вымиранию рыбы, которая им питается.

По мнению кандидата биологических наук Веры Кашковской, сейчас в Амбарной и соседних реках погибнет молодая рыба, а в 2021 году — та, что пойдёт вверх по течению на нерест.

Как писал NEWS.ru, 29 мая тысячи тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом после аварии на резервуаре. Правительственная комиссия только 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Организация Greenpeace назвала разлив топлива одной из крупнейших катастроф в Арктике и предварительно оценила экологический ущерб в 10 млрд рублей.