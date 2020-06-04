Место разлива топлива в Норильске удалось локализовать

https://static.news.ru/photo/9e5edd8e-a708-11ea-adb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, на месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Все спасатели, которых задействовали в сборе нефтепродуктов, останутся на месте происшествия и будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий загрязнения.

Накануне место разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске обработали сорбентом, который должен был вытянуть все вредные вещества.

Авария в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края был введён режим ЧС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восстановление северных экосистем, которые пострадают после утечки 21 тысячи тонн нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3, займёт не менее шести лет, заявил заведующий кафедрой биоэкологии Уральского федерального университета Владимир Вершинин. Эколог отметил, что ошибки при ликвидации аварии могут усугубить катастрофу: например, сжигание топлива может привести к опустыниванию.

Организация Greenpeace назвала разлив топлива одной из крупнейших катастроф в Арктике и предварительно оценила экологический ущерб в 10 млрд рублей.