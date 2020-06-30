Нефтедобывающие компании обяжут возмещать ущерб при ликвидации разливов

https://static.news.ru/photo/5165b24e-bac9-11ea-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Филатов/РИА Новости

Нефтедобывающие компании, занимающиеся добычей сырья на суше, могут обязать разработать механизм финансирования ликвидации нештатных ситуаций, соответствующие поправки внесены на рассмотрение в Госдуму правительством РФ.

Так, предлагаемые нововведения могут дополнить законопроект, обязывающий нефтедобывающие компании формировать планы на случай возникновения ЧП и иметь достаточное финансирование для ликвидации аварий, пояснил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В частности, выдвинутые на рассмотрение поправки закрепят обязанность нефтедобывающих компаний иметь финансовую подушку для осуществления мероприятий по ликвидации ЧП. Прежде всего речь идёт о возмещении в полном объёме вреда, причинённого окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц.

Данные меры предлагается ввести на фоне случившегося 29 мая ЧП в Норильске. Тогда из резервуара норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа в Норильске была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. СК возбудил дело о халатности в отношении начальника цеха ТЭЦ. В связи со случившимся президент России Владимир Путин поручил ужесточить природоохранные нормы. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба».

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. куб. м технической воды.

Ранее NEWS.ru писал, что в Росприроднадзоре назвали сроки предоставления итогов проверки в Норильске.