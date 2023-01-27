IT-начальник российской таможни арестован на два месяца

Фото: cittu.customs.gov.ru

Дмитрий Васильев

Басманный суд Москвы поместил под арест главу центрального информационно-технического управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева по делу о взятке в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Ближайшие два месяца начальник IT-службы таможни проведет в СИЗО.

Если офицера таможни признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, Васильев получал взятки от подрядчиков.

Васильев был задержан 26 января сотрудниками ФСБ на рабочем месте. 27 января прошли обыски в центральном здании ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Предполагается, что мужчина успел получить в результате злоупотребления госконтрактами не менее 25 млн рублей.

Васильев занимает пост начальника в ФТС с 28 мая 2021 года. Он награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

Ранее сообщалось, что в Чите по подозрению в получении взятки в миллион рублей задержана руководитель муниципального предприятия «Городские дороги» Лилия Кучина. Предположительно, подозреваемая вымогала деньги за беспрепятственное заключение госконтрактов. Разбирательство инициировало местное управление ФСБ.