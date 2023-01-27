В трех зданиях Таможни проходят обыски «Известия»: в зданиях Таможенной службы проходят обыски после ареста IT-начальника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник СКР и ФСБ проводят обыски в здании Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. Причиной для следственных действий стало вчерашнее задержание главного IT-специалиста ведомства Дмитрия Васильева, подозреваемого в коррупции при реализации господрядов.

Уточняется, что обыски проходят в центральном аппарате службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следователи допрашивают сотрудников ведомства и его подразделений.

Начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Васильева задержали 26 января на своем рабочем месте. Его подозревают в получении взяток от подрядчиков и воровстве при реализации госзаказов.

Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС России с 28 мая 2021 года. Он награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

Ранее стало известно, что в краснодарском филиале РГУП преподавателей юридического факультета заподозрили во взятках. С 6 утра 27 января силовики находятся в квартирах работников вуза, где проводят обыски.