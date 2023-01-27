В Краснодаре преподавателей юрфака заподозрили в коррупции SOTA: в Краснодаре проходят обыски по делу о взятках среди преподавателей филиала РГУП

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Краснодаре проходят обыски по делу о взятках среди преподавателей Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП). Об этом сообщает SOTA со ссылкой на источник в регионе.

Уточняется, что следственные мероприятия начались 27 января рано утром. С 6:00 силовики находятся в квартирах работников вуза.

Краснодарский филиал РГУП позиционирует себя как флагманский вуз для подготовки кадров для судебной системы на Северном Кавказе.

В октябре у РГУП проходил вебинар под названием «Взятки гладки? Разбираемся в проблеме коррупции». В прологе к аннотации мероприятия была указана цитата французского литературного критика Анатоля Франса: «Честность неотделима от свободы, как коррупция от деспотизма».

9 января пресс-служба прокуратуры Воронежской области сообщала, что перед судом предстанут два преподавателя местного филиала РГУП, обвиняемые во взяточничестве. Оба являлись членами государственной экзаменационной комиссии. По версии следствия, они получили 110 тысяч рублей от восьми студентов магистерских программ в обмен на положительную оценку при защите дипломных работ.

В 2021 году в Национальном антикоррупционном комитете отмечали ухудшение в коррупционном климате российского высшего образования. В связи с этим правоохранители усилили внимание к проблеме преступности в образовательной среде, повсеместно внедряя в вузы собственных осведомителей.