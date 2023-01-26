В Москве задержали главного IT-специалиста таможни Глава IT-управления таможни задержан в Москве по делу о коррупции

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве сотрудники ФСБ задержали начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева из-за подозрения в коррупции, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник. По версии федеральной службы, Васильев получал взятки от подрядчиков.

Сотрудника IT-службы задержали на рабочем месте. В деле также участвует Следственный комитет России, который и возбудил уголовное дело по коррупционной статье. ФСБ передала ведомству все собранные доказательства.

В ближайшее время Васильеву предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрея Тулупова. Он был признан виновным в коррупции и махинациях с поставками ПЦР-тестов и аппаратов ИВЛ в период пандемии. Тулупову вменили в вину два эпизода получения взяток на общую сумму в 13 млн рублей, а также злоупотребление должностными полномочиями.