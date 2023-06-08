IT-эксперт назвал способ пресечь утечки данных клиентов торговых сетей IT-эксперт Геллер призвал ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечку данных клиентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресечь утечки баз данных клиентов крупных компаний, в том числе торговых сетей, можно введением оборотных штрафов для этих фирм, рассказал NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, в среде российских предпринимателей отсутствует культура защиты персональной информации, а ответственность за ее потерю — «всего лишь штраф в 60 тысяч рублей».

У бизнеса нет культуры защиты персональных данных, так как ответственность — всего лишь штраф 60 тысяч рублей за утечку. Компании заплатят деньги, и дело закрыто. Это ужасно, нужны оборотные штрафы. Даже десятые доли процента — внушительные суммы, а не 60 тысяч рублей. Если говорить о технической стороне вопроса, то все ПО, даже российское, может быть полностью защищено. Вопрос в людях, — отметил Геллер.

Ранее представитель российского ритейлера Gloria Jeans сообщил об утечке данных более трех миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ. Во вторник, 6 июня, Gloria Jeans отметила, что проводит внутреннюю проверку с целью определить — принадлежит ли попавшая в открытый доступ информация покупателям сети.

Ранее мировой судья Симоновского района Москвы оштрафовал ФГУП «Главный радиочастотный центр» на 30 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников. Суд постановил, что предприятие не обеспечило конфиденциальность персональных данных сотрудников и не защитило их от неправомерного доступа.