Структуру РКН оштрафовали за утечку базы данных ФГУП «Главный радиочастотный центр» оштрафован за утечку базы данных сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой судья Симоновского района Москвы оштрафовал ФГУП «Главный радиочастотный центр» на 30 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников, передает ТАСС. Предприятие связи входит в структуру Роскомнадзора. Суд постановил, что оно не обеспечило конфиденциальность персональных данных сотрудников и не защитило их от неправомерного доступа.

Судья признал виновным ФГУП «Главный радиочастотный центр» по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных) и назначил организации административный штраф в размере 30 тысяч рублей, — заявили в суде.

Ранее специалист по информационной и технической безопасности Сергей Трухачев рассказал, что утечка данных может принести компании от 1 до 15 млн рублей. Он отметил, что продажа личных данных клиентов на черных рынках превратилась в «отличный бизнес». По его словам, штраф для компании при этом будет составлять около 500 тысяч рублей.

По словам Трухачева, компании несильно переживают, когда происходит подобная утечка, потому что штраф оказывается намного меньше заработанных денег. В связи с этим многие фирмы, особенно неблагонадежные, мало заботятся о кибербезопасности.