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17 июня 2026 в 10:00

Испек этот клубничный тарт, и жена сказала: «Ты можешь бросить работу, открывай кондитерскую»

Фото: D-NEWS.ru
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Клубника, сахар, и ничего лишнего. Но главный фокус здесь — хрустящая основа, которая не превращается в кашу от сока. Зацени.

Ингредиенты

Сахарная пудра — 60 г, желтки — 2 шт., мука — 150 г, сливочное масло — 75 г, соль — 1/4 ч. л., ваниль — по вкусу, клубника — 500 г, сахар — 120 г, кукурузный крахмал — 35 г, вода — 100 мл.

Как готовлю

Сначала перетираю муку, масло и соль руками в крошку. Тем временем взбиваю в блендере сахарную пудру с желтками и ванилью — смешиваю все вместе, замешиваю эластичное тесто. Раскатываю его в пласт толщиной 2 мм и убираю в холодильник на полчаса. Разогреваю духовку до 190 °C, выкладываю тесто в формочки, накалываю вилкой и отправляю в духовку на 15 минут. Тем временем режу клубнику четвертинками, засыпаю сахаром, довожу до кипения на маленьком огне, добавляю крахмал, разведенный в холодной воде, и варю пару минут до загустения. Выкладываю начинку в основу и пеку еще 15–20 минут. Даю остыть — иначе начинка обожжет язык, но оно того стоит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Клубничный взрыв внутри: кислинка ягод идеально балансирует сладость крема. Тарты вышли такими красивыми, что их разметали мгновенно. Храните в холодильнике без пленки, чтобы корж не отсырел.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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