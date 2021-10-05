Испания выдала РФ похитившего 400 млн руб на подготовке к Олимпиаде в Сочи

Из Испании в Россию экстрадировали бизнесмена Ивана Вандышева. В России его обвиняют в присвоении более 400 миллионов рублей во время строительства объектов перед Олимпиадой в Сочи. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, —сказала Волк.

По её словам, в 2017 году против него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Однако бизнесмену удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск и в феврале этого года задержан в Испании.

В 2013 году компания Вандышева заключила госконтракт, обязуясь построить очистные сооружения в Краснодарском крае в ходе подготовки Сочи к Олимпиаде. По условиям договора заказчик перевёл на счета подрядчика более 1,2 миллиарда рублей. Однако, как полагает следствие, путём махинаций с документами Вандышев вывел и присвоил почти 400 миллионов рублей.

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