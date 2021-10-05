Силовики задержали главу Евпатории

В Крыму силовики задержали главу города Евпатория Романа Тихончука. По имеющимся данным, его подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах республики.

В отношении градоначальника в настоящий момент проводятся следственные действия.

Помимо него в следственные органы вызвали руководителя муниципального образования Евпатория Олесю Харитоненко, которая вошла в состав Госсовета России. Известно, что она была переизбрана на свою должность в 2019 году.

Вопросы к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов Крыма возникли у силовиков при расследовании дела бывшего местного вице-премьера Евгения Кабанова. В частности, сообщалось, что планируются отставки в Евпатории и Феодосии.

Отставку Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, глава Крыма Сергей Аксёнов принял две недели назад. Тогда же ушли со своих постов министр строительства и архитектуры Михаил Храмов и министр транспорта Евгений Исаков. Кабанова и Храмова арестовали на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета.

Ранее стало известно, что Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве при строительстве страдавшего от нехватки воды в 2020 году водовода к Симферополю. Следователи полагают, что только на этом объекте экс-чиновник мог похитить более 57 млн рублей бюджетных средств.