В Крыму из-за дела Кабанова о хищениях последуют отставки

Вопросы к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов Крыма возникли у силовиков при расследовании дела бывшего местного вице-премьера Евгения Кабанова. В частности, планируются отставки в Евпатории и Феодосии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск, — отметил собеседник агентства.

Отставку Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, глава Крыма Сергей Аксенов принял на прошлой неделе. Тогда же ушли со своих постов министр строительства и архитектуры Михаил Храмов и министр транспорта Евгений Исаков. Кабанова и Храмова арестовали на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета.

Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны, — подчеркнул источник агентства.

Ранее стало известно, что Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды. Следователи считают, что на этом объекте экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей.