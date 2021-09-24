Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в мошенничестве

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Следователи считают, что экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей.

В материалах следствия сказано , что дело касается «строительства водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла». Кабанов в своём слове также сказал, что речь идёт о строительстве водовода к Симферополю, но хищений средств он не признал.

Бывшему вице-премьеру предъявлено обвинение в мошенничестве, по версии следствия, он похитил из бюджета более 57 млн рублей. Позже суд отправил Кабанова под арест на два месяца, до 22 ноября.

Ивановский водовод — это артезианский водозабор, от которого в 2020 году к гидроузлу Межгорное под Симферополем была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяжённостью 4,8 км и диаметром 800 мм.

Ранее сообщалось, что конфликт Украины и России может обостриться из-за нехватки воды в Крыму. Так считают в США. Аналитики американского центра The Jamestown Foundation полагают, что Россия может начать боевые действия против Украины, которая перекрыла источники водоснабжения Крыма.

Отмечается, что до 2014 года около 85% питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, который был перекрыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Жители полуострова вынуждены брать грунтовую воду и пользоваться водохранилищами. При этом в этом году из-за малоснежной зимы эти источники высыхают.