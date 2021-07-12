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Ипотека за вторичку вырастет в цене до 9% годовых

00:17, 23 августа 2021
Ипотека за вторичку вырастет в цене до 9% годовых Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ставки по ипотеке на вторичное жильё в России к концу 2021 года могут подняться ещё на 0,5–1% и приблизятся к 9% годовых, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на аналитическую записку рейтингового агентства «Эксперт РА».

Средние ставки на вторичном рынке вырастут и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ, — считают эксперты.

При этом в сфере первичного жилья может появиться много акций, которые будут организованы в кооперации банков с застройщиками. Причиной этому станет постепенное снижение льготных ипотечных программ.

При этом власти расширили круг получателей семейной ипотеки, что может поддержать увеличение выдач ипотечных кредитов. Аналитики считают, что цены на квартиры при этом не упадут, но их рост замедлится. Причина в непрерывно дорожающих стройматериалах.

Каждый десятый россиянин, согласно новому исследованию, собирается взять кредит на покупку недвижимости в 2021 году. Из них 75% для этих целей воспользуются ипотекой, а 5% собираются взять потребительский кредит.

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