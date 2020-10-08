Интернет-пользователи нашли пугающую деталь на фотографии 1900 года

Участниц лондонского интернет-форума Mumsnet напугала старинная фотография, на которой они обнаружили странную деталь.
Одна из пользовательниц опубликовала чёрно-белый снимок работниц льняной фабрики в Белфасте, датируемый 1900 годом. Она
Во время дискуссии одна из участниц форума заметила никому не принадлежащую руку на плече у одной из женщин. Коллега работницы, стоящая за спиной, держит руки скрещёнными перед грудью. Это напугало пользовательниц, некоторые из которых посчитали это доказательством существования сверхъестественных сил.
Теперь я буду засыпать со включённым светом, — написала одна из участниц обсуждения.
Ранее NEWS.ru писал, что в отеле Eagle's Nest в Куинси, США, начали происходить странные вещи. Одна из уборщиц гостиницы некоторое время назад стала замечать, что из её тележки начали пропадать вещи, когда она убиралась в номерах. Женщина попросила охранника показать ей записи с камер наблюдения. На видео персонал отеля увидел призрачную фигуру, похожую на тень, крадущуюся по пустому гостиничному коридору.
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