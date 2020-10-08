Интернет-пользователи нашли пугающую деталь на фотографии 1900 года

https://static.news.ru/photo/a7a0807e-09fe-11eb-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Участниц лондонского интернет-форума Mumsnet напугала старинная фотография, на которой они обнаружили странную деталь.

Одна из пользовательниц опубликовала чёрно-белый снимок работниц льняной фабрики в Белфасте, датируемый 1900 годом. Она предложила определить, что не так с фото.

mumsnet.com

Во время дискуссии одна из участниц форума заметила никому не принадлежащую руку на плече у одной из женщин. Коллега работницы, стоящая за спиной, держит руки скрещёнными перед грудью. Это напугало пользовательниц, некоторые из которых посчитали это доказательством существования сверхъестественных сил.

Теперь я буду засыпать со включённым светом, — написала одна из участниц обсуждения.

Ранее NEWS.ru писал, что в отеле Eagle's Nest в Куинси, США, начали происходить странные вещи. Одна из уборщиц гостиницы некоторое время назад стала замечать, что из её тележки начали пропадать вещи, когда она убиралась в номерах. Женщина попросила охранника показать ей записи с камер наблюдения. На видео персонал отеля увидел призрачную фигуру, похожую на тень, крадущуюся по пустому гостиничному коридору.