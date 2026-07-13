Путин пообещал Киеву мощные зеркальные ответы на удары по России

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и мощными, заявил президент РФ Владимир Путин на выставке Народного фронта «Все для Победы!». По его словам, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом. Глава государства также осмотрел представленный на выставке макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Трансляция мероприятия проходит на канале Национального центра «Россия» на платформе Rutube.

Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что Россию ждет победа. По его словам, это произойдет безусловно. Путин также заявил, что русофобская часть коллективного Запада борется с Россией. По его словам, несмотря на это, страна добивается успехов и идет вперед.

Кроме того, глава государства добавил, что на данный момент в России нет ничего важнее работы с участниками СВО и их родными. По его словам, такой деятельностью занимается общественное движение.