Инструкторы раскрыли пользу походов в горы Инструкторы Борисовы рассказали об укреплении здоровья благодаря походам в горы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поход в горы даже по простым маршрутам требует физической подготовки, поэтому в процессе регулярных занятий спортом перед путешествием человек сможет укрепить свое здоровье, рассказали инструкторы-проводники по альпинизму и горному туризму Андрей и Дарья Борисовы. В беседе с LIFE.ru они отметили, что само восхождение закаляет организм.

Так, в процессе подготовки и регулярных занятий спортом вы укрепляете свое здоровье и уверенно двигаетесь по жизни в этом плане. Регулярные походы в горы — это своего рода закалка для нашего организма, вследствие чего у человека укрепляется иммунитет, — пояснил Борисов.

Инструктор Борисова подчеркнула, что поход поможет преодолеть свои страхи. По ее словам, человек может столкнуться с тем, чего он боится. Она отмечает, что в обычной жизни люди часто этого не замечают, поэтому не могут перебороть страхи. Проводники также заявили о положительном стрессе, который позволяет выйти из зоны комфорта. Благодаря этому человек становится более устойчивым к внешним обстоятельствам.

Борисовы подчеркивают, что поход в горы дает возможность найти новых знакомых и даже друзей. Инструктор уточнил, что среди альпинистов преобладают образованные люди с высоким уровнем интеллекта. Кроме того, путешествие поможет расширить кругозор и погрузит в новую культуру.

Руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер ранее рассказала, что перед прогулкой на природе важно предупредить своих близких о маршруте. По ее словам, нужно назвать примерный путь и время, которое планируется на него потратить.