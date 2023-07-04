Россиянам дали совет перед походом в лес Поисковик Кеслер посоветовала сообщить близким о маршруте перед походом в лес

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Перед походом в лес необходимо сообщить близким о маршруте, чтобы те могли вовремя вызвать спасателей, если человек заблудился, посоветовала руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер. Она рассказала «Радио 1», что нужно назвать примерный путь и время, которое планируется на него потратить.

Если в указанное время человек не возвращается, то нужно позвонить спасателям и сообщить об этом. Есть некоторое заблуждение, что необходимо ждать три дня или еще какое-то долгое время. Нет! Нужно позвонить в 112, — пояснила Кеслер.

По словам поисковика, при походе в лес важно взять с собой полностью заряженный телефон, портативную зарядку, воду, легкий перекус, зажигалку или спички. Кроме того, стоит выбирать для прогулки яркую одежду. Это поможет спасателям различить заблудившегося человека среди зелени. Можно использовать сигнальные жилетки.

Кеслер уточнила, что огонь даст возможность согреться. Она посоветовала развести костер: он также может стать сигнальным знаком для спасателей. Кроме того, поисковик рекомендует не уходить с одного места. Заблудившемуся при наличии связи необходимо позвонить спасателям и ждать, не покидая территории.

В МЧС ранее посоветовали не отклоняться от изначально запланированного маршрута при походе в лес. Если человек заблудился, то ему стоит ориентироваться на звуки: так можно услышать шум автомобилей и благодаря этому выйти к дороге.