«Это жесть»: участник забега «Хибины» высказался о погоде на маршруте Участник марафона «Хибины» Вознесенский назвал жесткими его погодные условия

Ужасные погодные условия наблюдались во время ультрамарафона «Хибины» в Мурманской области, где погибли два человека, заявил участник Олег Вознесенский. Он назвал происходящее «жестью», передает Telegram-канал «Погода в Мурманске».

Я еще не попадал в такие переделки. Это жесть, — сказал он.

Судя по кадрам, в горах шел снег и был сильный ветер. На видео попала обстановка в районе перевала Рамзая.

Ранее стало известно, что спортивный фестиваль «Хибины» в Мурманской области обернулся трагедией, в ходе проведения трейла двое участников соревнований погибли. Предполагается, что причиной этого стало ухудшение погодных условий.

Позже выяснилось, что организаторы спортивного фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Отмечается, что публикация о планах отменить соревнования была в соцсетях фестиваля 5 июля. В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что погибла 61-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 46-летний мужчина из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело.