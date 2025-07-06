Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 18:00

«Это жесть»: участник забега «Хибины» высказался о погоде на маршруте

Участник марафона «Хибины» Вознесенский назвал жесткими его погодные условия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ужасные погодные условия наблюдались во время ультрамарафона «Хибины» в Мурманской области, где погибли два человека, заявил участник Олег Вознесенский. Он назвал происходящее «жестью», передает Telegram-канал «Погода в Мурманске».

Я еще не попадал в такие переделки. Это жесть, — сказал он.

Судя по кадрам, в горах шел снег и был сильный ветер. На видео попала обстановка в районе перевала Рамзая.

Ранее стало известно, что спортивный фестиваль «Хибины» в Мурманской области обернулся трагедией, в ходе проведения трейла двое участников соревнований погибли. Предполагается, что причиной этого стало ухудшение погодных условий.

Позже выяснилось, что организаторы спортивного фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Отмечается, что публикация о планах отменить соревнования была в соцсетях фестиваля 5 июля. В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что погибла 61-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 46-летний мужчина из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело.

марафоны
происшествия
горы
Мурманская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Над Тверской областью сбили беспилотник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.